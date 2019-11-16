Берг вывел шведов на Евро, финны ликуют впервые в истории

Владимир Быстров всё-таки гениальный мотиватор. Де-факто место на чемпионате Европы обеспечили себе и швейцарцы.

Центральной игрой вчерашнего дня было противостояние Румынии и Швеции – турнирная ситуация делала его прямым стыком за проход на Евро, а проведение матча на поле менее сильной команды уравнивало шансы соперников. Так казалось, но на деле никакой борьбы не получилось.Сначала футболист теперь хорошо знакомого нам «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг оставил в дураках румынских защитников и великолепно навесил на Берга, а вскоре форвард «Краснодара» сделал великолепную скидку на Квайсона, который закончил уже всё. Интрига не дожила даже до 35-й минуты.Поскольку шведы перед матчем опережали соперников на очко, а в последнем туре дома сыграют с Фарерами, у румын не было другого выхода, кроме как побеждать соперника. Но скорее скандинавы были ближе к третьему голу, чем хозяева к первому.Швеция произвела очень мощное впечатление: приехать на кипящий вражеский стадион (матч пришлось дважды прерывать) и настолько спокойно приземлить прямого конкурента – это очень круто, тем более с Маркусом Бергом в роли главного нападающего.Очевидно, Андрей Талалаев прав, говоря о том, что это хороший футболист, которого просто нельзя было выпускать на лигочемпионские матчи в тех кондициях, в которых он находился летом. Сейчас это совершенно другой игрок, который тащит сильную европейскую сборную. Ради игры за неё Маркус и вернулся с Ближнего Востока. Что до Румынии, то у неё, как у многих других середняков, остаётся шанс квалифицироваться через стыковые матчи Лиги наций.А чуть раньше свой успех отпраздновали соседи шведов. И если для четвертьфиналистов чемпионата мира выход на Евро стал обыденностью, то Финляндия пробилась на крупный турнир вообще впервые в истории. И дело не только в увеличении количества участников: к примеру, на Евро-2008 тоже напрямую выходили команды со второго места, как Россия.Пока Босния и Герцеговина, Греция и Армения топили друг друга, «суоми» во главе с Теему Пукки одержала 6 «сухих» побед! Лихтенштейн был ожидаемо повержен 3:0.Финны проиграли только итальянцам дважды и боснийцам на выезде (1:4), но в остальном провели цикл нордически спокойно и рационально. А вот праздновали – уже по-другому. Не как чемпионство «Спартака», но всё же.У швейцарцев тоже вчера был повод для праздника, пусть официально они ещё никуда и не вышли. Сборная Грузии достойно противостояла сильному сопернику в гостях, не забывала атаковать и держалась аж до 77-й минуты, пока счёт не открыл вышедший на замену Иттен.Несмотря на победу, Швейцария даже не вышла в лидеры группы. Так почему мы говорим о её выходе на Евро? В последнем туре команда Владимира Петковича наверняка возьмёт 3 очка у Гибралтара. А вот Дании (15 очков) предстоит выезд в Ирландию (12) – любая победа в очном матче даст преимущество по личным встречам ирландцам, так что матч обязателен к просмотру.Крупные победы вчера одержали Норвегия (не помогло), Дания, Испания и Италия. Особенно удивляет «скуадра адзурра». Итальянцы блистают в своей красивейшей форме и умудряются под руководством Роберто Манчини выигрывать вообще всё: 9 побед с разницей мячей 28:3! Это однозначно первая корзина на жеребьёвке Евро, посев на которой будет определяться не по каким-то рейтингам, а по результатам, показанным в отборе. Помимо Италии в клубе «100%» остаётся только сборная Бельгии, которую сегодня попытаются остановить россияне.Фото: UEFA.com, АР, Getty Images