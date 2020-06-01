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"Не удивляйтесь, если в сборной появятся те, кого вы не ожидали". Черчесов - о переносе Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением по поводу переноса чемпионата Европы по футболу на следующий год.
Фото: Rusfootball.info
Напомним, что Евро-2020 состоится лишь следующим летом в связи с пандемией коронавируса. России предстоит сыграть в одной группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

- В сборной России много возрастных игроков, поэтому перенос Евро это риск? Жиркова все отправляли и отправляли, а он в Шотландии принес важные очки. Не хотелось бы забегать вперед, сам до 40 играл. Почему я должен заглядывать в паспорта футболистов?

Многие после этой паузы в форму могут уже не войти. Но опыт и практика показывают, что предварительных умозаключений делать не нужно. В них потом можно заблудиться.

Не удивляйтесь, если в сборной появятся те, кого вы не ожидали, - сказал Черчесов в передаче "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

Напомним, что в своей квалификационной группе сборная России уступила только сборной Бельгии.

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Теги: Черчесов сборная России
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