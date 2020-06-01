Напомним, что с первого июня команду возглавляет сербский специалист Марко Николич.
Семин рассказал про мутного алжирца: он завел в "Локо" Мариу, собирается привезти Баделя. А причем тут Роналду?
- Что касается Юрия Палыча, есть и эмоциональная составляющая — первые 30 игр я у него играл же. Есть и профессиональная — он поставлял по 5-6 игроков в сборную, они были в хорошей форме, был прямой контакт с тренером, почти интимный. Некоторые вещи я не знал, а Семин мне подсказывал.
С одной стороны, жалко. Нестандартное и непопулярное решение принял "Локомотив". С другой — футбол рассудит, - приводит слова тренера "Россия 24".
Также Черчесов заявил, что всё равно останется с экс-наставником железнодорожников на связи.
Под руководством Семина "Локо" в нынешнем сезоне набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона планируется 21 июня.
Черчесов: Семин поставлял по 5-6 игроков в сборную. Нестандартное и непопулярное решение принял "Локомотив"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение руководства "Локомотива" не продлевать контракт с легендой клуба Юрием Сёминым.
Фото: Rusfootball.info
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