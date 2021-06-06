"Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры". В Госдуме отреагировали на решение одобрить форму сборной Украины на Евро

Напомним, что на экипировке украинской сборной изображена карта страны с Крымом в ее составе. УЕФА одобрил эту форму, сборная Украины выступит в ней на чемпионате Европы.
Свищёв раскритиковал УЕФА за такое решение. По его мнению, данное решение может создать опасный прецедент. УЕФА заявлял, что организация пребывает вне политики, но ее действия свидетельствуют об обратном, отметил депутат.
"Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры: Венгрия может прийти с претензией на Западную Украину, Польша — на Львов. Огромное количество территориальных претензий, которые существуют в мире. УЕФА неоднократно заявлял, что организация существует вне политики, приверженцы честного спорта. Одновременно, к сожалению, происходит всё наоборот. Организация во многом зависит от европейского сообщества. Хотя всем четко понятно, что территория Крыма — часть территории Российской Федерации. <...> Не думаю, что нашим европейским соседям будет интересно и приятно, когда Россия сможет выступать с картой Российской империи начала XX века, куда входят и Украина, и Польша, и Финляндия. Если хотят, можно выступать в такой форме", - сказал Свищёв.
Источник: Чемпионат
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Фото: uaf.ua
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