- Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на ЕВРО-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, - передает ответ УЕФА на запрос по поводу формы сборной Украины РИА Новости.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей страничке в Facebook обнародовал дизайн игровой формы сборной Украины для выступления на ЧЕ-2020. Дизайн формы включает в себя нанесенное изображение границ государства, в которое разработчики включили и контуры Республики Крым, в 2014 году вышедшей из состава Украины путем референдума, а также лозунги националистических организаций ОУН и УПА, действовавших на Украине во время Великой Отечественной войны.
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УЕФА утвердил скандальную форму сборной Украины на Евро-2020
В УЕФА подтвердили, что форма сборной Украины с нанесенной на нее контурной картой страны, включающей в ее состав Крымский полуостров, утверждена для выступления на Чемпионате Европы-2020.
Фото: УЕФА
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