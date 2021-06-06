УЕФА утвердил скандальную форму сборной Украины на Евро-2020

В УЕФА подтвердили, что форма сборной Украины с нанесенной на нее контурной картой страны, включающей в ее состав Крымский полуостров, утверждена для выступления на Чемпионате Европы-2020.

Фото: УЕФА

- Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на ЕВРО-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, - передает ответ УЕФА на запрос по поводу формы сборной Украины РИА Новости.Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей страничке в Facebook обнародовал дизайн игровой формы сборной Украины для выступления на ЧЕ-2020. Дизайн формы включает в себя нанесенное изображение границ государства, в которое разработчики включили и контуры Республики Крым, в 2014 году вышедшей из состава Украины путем референдума, а также лозунги националистических организаций ОУН и УПА, действовавших на Украине во время Великой Отечественной войны.