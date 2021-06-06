Колосков - об одобрении УЕФА формы сборной Украины: это нонсенс. По такой логике Россия могла бы вынести на форму Аляску

- Со стороны кажется, что это русофобские атаки и провокация от Украины. К сожалению, эта провокация прошла и УЕФА ее допустил. Это какой-то нонсенс. Я, слава богу, в футболе 40 лет, был в оргкомитетах многих чемпионатов мира. Впервые за 40 лет вижу такой казус. Я видел объяснение УЕФА, не очень удовлетворен им. Там нет ссылки на параграф регламента или правила игры. Поэтому я недоумеваю по поводу одобрения. По такой логике Россия могла бы тоже для провокации вынести Аляску на форму, раз теперь УЕФА не даёт четких объяснений. Мне трудно рассуждать, когда в ответ на запрос УЕФА просто отбивается какие-то общими словами и нечеткими объяснениями, - передает слова Колоскова Metaratings.ru.
Сегодня стало известно, что УЕФА утвердил скандальную форму сборной Украины, разработанную для участия на Чемпионате Европы. Ранее руководитель УАФ Андрей Павелко представил в Facebook дизайн игровой формы украинской сборной Евро-2020. Разработчики формы нанесли на футболки изображение границ Украины со включенными в ее состав контурами Крымского полуострова, а также лозунги националистических организаций ОУН и УПА, действовавших на Украине во время Великой Отечественной войны.
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА одобрить для Евро-2020 скандальную форму сборной Украины с политической картой и лозунгами.
Фото: ТАСС
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