Колосков - об одобрении УЕФА формы сборной Украины: это нонсенс. По такой логике Россия могла бы вынести на форму Аляску

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА одобрить для Евро-2020 скандальную форму сборной Украины с политической картой и лозунгами.

Фото: ТАСС