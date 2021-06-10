Колосков: УЕФА создал прецедент - теперь страны могут использовать форму для решения политических задач

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении УЕФА обязать сборную Украины убрать слоган "Героям слава!" с формы на Евро-2020.
Фото: ТАСС
Напомним, ранее сборная Украины презентовала форму на Евро-2020, на которой содержится указанный слоган и карта страны с Крымом в ее составе.

Колосков отметил, что его не устроило решение УЕФА. По словам почетного президента РФС, если украинцы уберут означенную надпись с формы, это будет несущественно. Нужно было также убрать с формы надпись "Слава Украине", считает Колосков.

"Категорически не удовлетворен решением УЕФА, убрать надпись "героям слава" — минимальный уступок. Это продолжение политического слогана, почему оставили "Слава Украине"? Нужно было убирать и то, и другое.

Все требования по форме обозначены в правилах игры, если их придерживаться, никаких контуров границ Украины и надписей быть не должно. УЕФА создал прецедент, это очень плохо — теперь любые страны могут использовать форму для решения политических задач. Давайте мы Аляску поместим на нашу форму и будем в ней играть против США", - сказал Колосков.

Источник: Sport24

Источник: УЕФА обязал сборную Украины изменить скандальную форму

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Теги: Сборная Украины Евро-2020 Колосков
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