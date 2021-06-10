Колосков: УЕФА создал прецедент - теперь страны могут использовать форму для решения политических задач

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении УЕФА обязать сборную Украины убрать слоган "Героям слава!" с формы на Евро-2020.

Фото: ТАСС