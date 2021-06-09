Источник: УЕФА обязал сборную Украины изменить скандальную форму

Сборная Украины должна будет убрать с футбольной формы на Евро-2020 вторую часть политического слогана.
Украина должна будет изменить дизайн своей футбольной формы после рассмотрения УЕФА запроса со стороны РФС, сообщают СМИ.

По данным источника со ссылкой на УЕФА, Украине разрешили оставить на футболке изображение границ государства и первую часть слогана ОУН/УПА. Вторую часть - "отзыв" - дизайнерам скандальной формы придется убрать, т.к. в сочетании с первой он содержит явно выраженный политический смысл.

Источник: "Чемпионат"

РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020

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Теги: Сборная Украины
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