Украина должна будет изменить дизайн своей футбольной формы после рассмотрения УЕФА запроса со стороны РФС, сообщают СМИ.
По данным источника со ссылкой на УЕФА, Украине разрешили оставить на футболке изображение границ государства и первую часть слогана ОУН/УПА. Вторую часть - "отзыв" - дизайнерам скандальной формы придется убрать, т.к. в сочетании с первой он содержит явно выраженный политический смысл.
Источник: "Чемпионат"
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Источник: УЕФА обязал сборную Украины изменить скандальную форму
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