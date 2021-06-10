Губерниев: мне фиолетово, что сборная Украины рисует на своей форме. Хочется говорить про российский футбол

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении УЕФА обязать сборную Украины убрать надпись "Героям слава!" с формы на чемпионат Европы.

Фото: РИА Новости