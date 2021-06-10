Губерниев: мне фиолетово, что сборная Украины рисует на своей форме. Хочется говорить про российский футбол

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении УЕФА обязать сборную Украины убрать надпись "Героям слава!" с формы на чемпионат Европы.
Фото: РИА Новости
По словам Губерниева, ему все равно, что написано на форме сборной Украины. Комментатор "Матч ТВ" призвал сконцентрироваться на российском футболе, а не думать о других сборных.

"Меня очень сильно тревожит не то, что на форме у сборной Украины, а то, что никто не задает вопросов про нашу сборную. Мы должны заниматься собственной страной, развитием футбола. УЕФА принял такое решение? Ну молодцы. Мне фиолетово, что они рисуют на своей форме, хочется говорить про российский футбол", - сказал Губерниев.

Источник: Sport24

Источник: УЕФА обязал сборную Украины изменить скандальную форму

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Теги: Губерниев Сборная Украины Евро-2020
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