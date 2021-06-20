В частности, Кьер отметил, что у датчан есть все для победы над Россией.
"Мы должны выиграть у России. У нас есть все для этого. С оптимизмом смотрю в завтра. Поверьте, мы оставим на поле все. Это все, что мы может сделать. Учитывая силу нашей команды, я уверен в результате", - сказал защитник.
Отметим, что Россия и Дания встретятся завтра, 21 июня, в Копенгагене. Матч начнется в 22.00 мск.
Сборная России в предыдущем туре обыграла финнов (1:0). Датчане в минувшем туре уступили Бельгии (1:2). В первом туре группового этапа российская сборная проиграла бельгийцам (0:3), а Дания уступила Финляндии (0:1).
Источник: Sport24
Шмейхель: российских болельщиков на стадионе не будет, мы должны использовать это
Кьер: сборная Дании должна выиграть у России. У нас есть все для этого
Защитник сборной Дании Симон Кьер высказался о предстоящем матче третьего тура группового этапа Евро-2020 с командой России.
Фото: ULMER Pressebildagentur / Legion Media
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!