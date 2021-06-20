"Вне зависимости от того, что произойдет завтра, мы сделаем все для выхода в плей-офф. У меня нет сомнений, что датские болельщики будут нас страстно поддерживать. Никогда не думал, что весь мир нас будет поддерживать.
Мы не должны недооценивать наших соперников. Но в первую очередь должны думать о своей игре. Да, как вы сказали, российских болельщиков на стадионе не будет. И мы должны использовать это в свою пользу", - приводит слова Шмейхеля Sport24.
Напомним, что по решению датских властей российским футбольным фанатам запретили въезд на территорию страны на матчи Евро-2020.
Матч Россия - Дания состоится 21 июня и пройдет на "Паркен Стэдиум" в Копенгагене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру национальных команд России и Дании обслужит судейская бригада из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.
Шмейхель: российских болельщиков на стадионе не будет, мы должны использовать это
Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против национальной команды России.
Фото: Getty Images
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