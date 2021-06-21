Владимир Крикунов: мне тревожно перед матчем с Данией. Наверное, придется играть в глухой обороне

Известный хоккейный тренер Владимир Крикунов поделился мыслями о предстоящем матче сборных России и Дании на чемпионате Европы.
Фото: РИА Новости
Крикунов отметил, что беспокоится о результате матча с Данией. По его мнению, сборной России в основном придется обороняться в игре с датчанами.

"Очень мне тревожно перед матчем с Данией. Посмотрел на соперников в предыдущих встречах — играют неплохо. Пусть и уступили, но смотрелись в матчах против Бельгии и Финляндии серьезно. А тут еще датчане играют на своей поляне… В общем, боязно, нет у меня ощущения, что наши сильнее. Наверное, придется опять играть, как на чемпионате мира против испанцев, в глухой обороне и на контратаках счастья искать", - сказал Крикунов.

Отметим, что матч третьего тура групповой стадии Евро-2020 Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Встреча начнется в 22.00 мск.

Сборная России, имея в запасе три очка, располагается на втором месте в таблице группы B. Команда Дании не имеет очков в активе и пребывает на последнем месте.

Источник: Матч ТВ

Радимов - о матче с Данией: думать о том, что мы должны добиться ничьей, играя в отвратительный футбол, это утопия

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная Дании Сборная России Евро-2020
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Газизов: не хочу связываться с Салиховой, якобы мои слова про ориентацию Доменико – это обычное вранье 2
Терехин: сборной России надо проходить в плей-офф Евро, а за счет чего команда этого добьется - неважно 1 эксклюзив
СМИ: Лунев покинет "Зенит" в летнее трансферное окно 5
Салихова: Газизов мне с августа говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации 11
Тарханов: не думаю, что датчане на голову сильнее нас - они вровень с нами 2 эксклюзив
Лепехин: сборной России для выхода из группы нужна полная самоотдача и везение эксклюзив
Сборная России сыграет с Данией в красной форме в матче Евро-2020
Кавазашвили - о матче с Данией: сборная России стоит на эшафоте 1 эксклюзив
Что нужно сборной России для выхода из группы на Евро-2020. Расклады перед матчем с Данией 3
Хавбек "Рубина" Абильдгор: далеко не каждый в России вообще знает, что такое Дания 7
Червиченко - об игре с Данией: главное, чтобы Черчесов не начудил с составом 6 эксклюзив
ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив" просят допускать на матчи вакцинированных зрителей сверх квоты 3
Сергей Карасев обслужит матч Германия - Венгрия на Евро-2020 2
Зарема: Федун назвал Карпина сбитым летчиком? Я с этим не согласна 2
СМИ: ЦСКА начнет сезон под руководством Алексея Березуцкого 7
"У него голова грязная, сальная. У него не получится". Зарема - о том, как отговаривала Федуна от назначения Аленичева 30
Слуцкий: иностранцев "Рубин" подписывать точно не будет, у нас перебор. Думаю, наша селекция закончена
"Интер" намерен подписать полузащитника "Милана" Чалханоглу
Капелло - об уходе Зидана из "Реала": иногда руководство думает, что разбирается во всем лучше, чем тренер
Геркус: хейт сборной России надо снимать. Он слишком сильно мешает играть ребятам 12
Шевченко: мы не намерены играть на ничью с Австрией. Если думать о ничьей, будет невозможно далеко пройти на Евро
Президент "Барселоны": проект Суперлиги жив. Мы не будем извиняться перед УЕФА 4
Владимир Крикунов: мне тревожно перед матчем с Данией. Наверное, придется играть в глухой обороне
"Реал" определился с заменой Рамосу
Россия - Дания. Где смотреть матч Евро-2020, онлайн встречи 21 июня 2
Радимов - о матче с Данией: думать о том, что мы должны добиться ничьей, играя в отвратительный футбол, это утопия 2
Чуть ли не единственный аргумент против Дании: Россия идет по пути Евро-2008. Слишком много совпадений 9
Василий Березуцкий: сборная Дании нам по зубам. У нас есть шансы на победу 7
Источник: "Барселона" контактирует с окружением Инсинье 1
Тренер сборной Австрии: мы нашли слабые места в игре Украины и намерены их использовать
Все новости
-