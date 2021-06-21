Крикунов отметил, что беспокоится о результате матча с Данией. По его мнению, сборной России в основном придется обороняться в игре с датчанами.
"Очень мне тревожно перед матчем с Данией. Посмотрел на соперников в предыдущих встречах — играют неплохо. Пусть и уступили, но смотрелись в матчах против Бельгии и Финляндии серьезно. А тут еще датчане играют на своей поляне… В общем, боязно, нет у меня ощущения, что наши сильнее. Наверное, придется опять играть, как на чемпионате мира против испанцев, в глухой обороне и на контратаках счастья искать", - сказал Крикунов.
Отметим, что матч третьего тура групповой стадии Евро-2020 Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Встреча начнется в 22.00 мск.
Сборная России, имея в запасе три очка, располагается на втором месте в таблице группы B. Команда Дании не имеет очков в активе и пребывает на последнем месте.
Источник: Матч ТВ
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Владимир Крикунов: мне тревожно перед матчем с Данией. Наверное, придется играть в глухой обороне
Известный хоккейный тренер Владимир Крикунов поделился мыслями о предстоящем матче сборных России и Дании на чемпионате Европы.
Фото: РИА Новости
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