Владимир Крикунов: мне тревожно перед матчем с Данией. Наверное, придется играть в глухой обороне

Известный хоккейный тренер Владимир Крикунов поделился мыслями о предстоящем матче сборных России и Дании на чемпионате Европы.

Фото: РИА Новости