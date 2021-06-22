— Такие результаты — итог того, что ваши футболисты не уезжают за границу. Качество российских игроков не дотягивает до уровня других сборных, где люди выступают в других чемпионатах.
Вашим игрокам платят большие деньги, которые не платили бы ни в каких других странах за футбол, который они показывают. Потому нет смысла уезжать, — цитирует Якубко "РБ Спорт".
41-летний Якубко в России выступал в России за "Сатурн", "Химки", "Москву", "Динамо" и "Амкар". В общей сложности, словак отыграл в Российской Премьер-лиге 151 матч, в которых забил 23 гола и отдал 12 голевых передач.
Сборная России вылетела с чемпионата Европы, проиграв в последнем матче группового этапа Дании (1:4). Это третий вылет национальной команды после этой стадии подряд.
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Якубко: российским игрокам платят деньги, которые не платили бы ни в каких других странах за футбол, который они показывают
Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко высказался о выступлении сборной России.
Фото: Getty Images
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