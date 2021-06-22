"Те, кто об этом мечтали - наслаждайтесь". Как футболисты сборной России реагировали на вылеты с Евро

Дзюба нашел слова после поражения от Дании.



«Нам все разжевали, объяснили, но когда ты сам себе весь турнир привозишь голы – то проигрываешь»



«Те, кто об этом мечтал: наслаждайтесь, можете нас материть. Вы, наверное, будете правы». Остальным – спасибо. pic.twitter.com/5ehOW5p0C0