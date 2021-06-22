"Те, кто об этом мечтали - наслаждайтесь". Как футболисты сборной России реагировали на вылеты с Евро

Результат забывался, а эти фразы стали в народе крылатыми.
Фото: Getty Images
Сборная России третий чемпионат Европы подряд не может пройти групповой этап. В последних матчах, когда сборной были так нужны очки, она проигрывала, но с годами такой результат воспринимали как должное. На первый план выходили реакции футболистов на вылет из турнирf. Специально или нет, но их порой обсуждали даже больше, чем итоговый результат. Rusfootball.info вспоминает главные фразы российских игроков на последних трех чемпионатах Европы.

Евро-2012. Андрей Аршавин


На чемпионат Европы в Польше и Украине возлагались большие ожидания, но как выяснилось спустя три матча группового этапа "это наши проблемы". В группе сборной России попались Польша, Чехия и Греция. После разгрома чехов в первом матче казалось, что повторение сказки четырехлетней давности вполне реально. Затем ничья с крепкой Польшей, а в игре против Греции нужно было просто не проиграть. Просто не проиграть не удалось, Россия вылетела из турнира, а затем последовало следующее:

— То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится.


Тогда эти слова Аршавин адресовал группе российских болельщиков, которая пришла беседовать с футболистами в отель. Вряд ли результат того чемпионата вспоминают также часто, как фразу Аршавина, которая стала крылатой и разлетелась далеко за пределы футбольного общества.

Год назад Аршавин рассказал, что эти слова были направлены не в адрес болельщиков, а депутата, "который хотел выставить себя за народ".

Евро 2016. Павел Мамаев


На чемпионате Европы пятилетней давности ожиданий от команды было меньше, но по-прежнему они предполагали возможный выход в плей-офф турнира. Или достойную игру. Но ничего из этого болельщики сборной России увидеть не смогли.

В группе с нами играли Англия, Словакия и Уэльс. Последние две сборные, к слову, были дебютантами турнира. С англичанами Россия, как и предполагалось, много защищалась, а на первый план вышла фамилия Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА после неудачного чемпионата мира, в первой же игре совершил несколько спасений, а о нём в восторженном тоне заговорили не только российские, но и иностранные СМИ. Эрик Дайер отправил мяч в сетку со штрафного на 73 минуте, но Василию Березуцкому удалось сравнять счет на 92. Героическая ничья сборной России, но вряд ли кто-то догадывался, что это набранное очко будет единственным в трех матчах.

В игре против Словакии и Уэльса на первый план вышло индивидуальное мастерство игроков соперника. В итоге, два поражения подряд, а затем пост побитого Романом Широковым Павла Мамаева с борта самолета.

— Да, проиграли, да, вылетели... Но, наверное, это наш максимум! Жду говна в комментариях.


Это действительно был максимум карьеры Павла Мамаева. Больше за сборную России он не сыграл, а то, что случилось дальше, даже нет смысла вспоминать. Мамаев написал фразу, которую мог бы переписать любой игрок сборной и на этом Евро.

Евро 2020. Артем Дзюба


Вряд ли такая подборка могла обойтись без главной звезды сборной России Артема Дзюбы. Нападающий должен был стать главной фигурой национальной команды на Евро 2020, но игра, которую Черчесов продолжает строить через Дзюбу, не дала результата. Мало кто ожидал другой результат в матче с Бельгией. После этого сборная смогла обыграть Финляндию и перед игрой с Данией имела неплохие шансы на выход из группы. Соперник выглядел ярче, сильнее, но даже поражение при нужной разнице забитых и пропущенных голов, могло вывести подопечных Черчесова в плей-офф турнира. Очередные индивидуальные ошибки и сборная России отправилась домой после группового этапа Евро в третий раз подряд. Самый большой спрос был с двух главных людей в сборной — тренера Черчесова и капитана Дзюбы. Последний сказал следующее:

— Еще раз хотелось извиниться перед теми, кто в нас верил, мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, – наслаждайтесь, можете нас материть, костерить и, наверное, будете правы... На таком уровне забиваешь, ведешь 1:0, и игра переворачивается. Вместо того, чтобы вести, – 0:1. Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались.

Будем вспоминать слова Дзюбы через три года?

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Теги: Сборная России Мамаев Дзюба Аршавин
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