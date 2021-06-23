Напомним, что в матче третьего тура группового раунда Евро-2020 с Данией Зобнин допустил ошибку, обернувшуюся голом в ворота сборной России.
Малафеев заявил, что Зобнину нужно пережить этот непростой период и двигаться дальше. Также он вспомнил похожий эпизод из своей карьеры.
"Ему сейчас нужна поддержка близких, адекватных людей, понимающих в футболе. После моего матча с Португалией, который мы проиграли 1:7, тоже писали, что Малафеев завершит карьеру. Да, были критика, хейт, да и до сих пор некоторые вспоминают. Однако для меня это был определенный опыт. Пусть и Роман воспримет эту ситуацию так же. <...> Зобнину нужно просто пройти этот период и двигаться дальше и уж точно не заканчивать карьеру. Кто не ошибается?" - сказал Малафеев.
Отметим, что сборная России завершила выступления на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B с тремя очками в запасе.
Источник: RT
Витория прокомментировал ошибку Зобнина в матче с Данией на Евро-2020
Малафеев: Зобнину уж точно не следует заканчивать карьеру. Ему просто нужно пройти этот период
Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поддержал полузащитника национальной команды Романа Зобнина после ошибки в матче с Данией на Евро-2020 (1:4).
Фото: Getty Images
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