Малафеев: Зобнину уж точно не следует заканчивать карьеру. Ему просто нужно пройти этот период

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поддержал полузащитника национальной команды Романа Зобнина после ошибки в матче с Данией на Евро-2020 (1:4).
Фото: Getty Images
Напомним, что в матче третьего тура группового раунда Евро-2020 с Данией Зобнин допустил ошибку, обернувшуюся голом в ворота сборной России.

Малафеев заявил, что Зобнину нужно пережить этот непростой период и двигаться дальше. Также он вспомнил похожий эпизод из своей карьеры.

"Ему сейчас нужна поддержка близких, адекватных людей, понимающих в футболе. После моего матча с Португалией, который мы проиграли 1:7, тоже писали, что Малафеев завершит карьеру. Да, были критика, хейт, да и до сих пор некоторые вспоминают. Однако для меня это был определенный опыт. Пусть и Роман воспримет эту ситуацию так же. <...> Зобнину нужно просто пройти этот период и двигаться дальше и уж точно не заканчивать карьеру. Кто не ошибается?" - сказал Малафеев.

Отметим, что сборная России завершила выступления на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B с тремя очками в запасе.

Источник: RT

Витория прокомментировал ошибку Зобнина в матче с Данией на Евро-2020

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Теги: Малафеев Сборная России Зобнин Евро-2020
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