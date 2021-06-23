В игре заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Дании 27-летний россиянин, делая передачу в свою штрафную, не заметил форварда Юссуфа Поульсена, который воспользовался ошибкой и закатил мяч в пустые ворота.
"То что произошло в сборной, остается там. Для меня мои игроки всегда будут лучшими. Будем работать с ними с большим удовольствием. Это касается не только Зобнина, но и других", - цитирует Виторию Sport24.
Напомним, Зобнин пополнил состав "Спартака" в сезоне-2016/2017, перейдя из московского "Динамо". В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек провел 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Витория прокомментировал ошибку Зобнина в матче с Данией на Евро-2020
Главный тренер "Спартака" Руй Витория поддержал полузащитника красно-белых Романа Зобнина, допустившего результативную ошибку в матче сборной России на Евро-2020.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!