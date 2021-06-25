Газзаев: тренерский штаб сборной России менять не надо

Газзаев отметил, что Станислав Черчесов должен остаться на посту главного тренера сборной после неудачного выступления на Евро-2020. Вместе с тем он призвал к обновлению национальной команды.
"Согласен ли я с тем, что Черчесов должен доработать до конца ЧМ-2022? Да. Тренерский штаб менять не надо. <...> Другое дело, что самим тренерам нужно разобраться и проанализировать, что произошло с командой на Евро-2020. Вечно жить воспоминаниями о чемпионате мира нельзя. То, что было вчера, сегодня уже не годится. Команду надо обновлять", - сказал Газзаев.
Напомним, что сборная России завершила выступление на Евро-2020, заняв последнее место в группе B с тремя очками в запасе.
Источник: Спорт-Экспресс
Газзаев: выступление сборной России на Евро - унижение для всего нашего футбола
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Знаменитый тренер Валерий Газзаев заявил, что сборной России не нужна смена тренерского штаба.
Фото: РФС
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