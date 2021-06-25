"Такое выступление сборной — это унижение для всего нашего футбола. Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать.
Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься", - цитирует Газзаева "Спорт-экспресс".
Напомним, в стартовом матче на Евро-2020 сборная России крупно уступила Бельгии (3:0). Во второй игре подопечные Станислава Черчесова одержали минимальную победу над Финляндией. В последнем туре группового этапа национальная команда была разгромлена Данией (1:4). Сборная России с тремя очками в активе и разницей голов 2:7 заняла последнее место в группе В и покинула чемпионат Европы, не выполнив задачу на турнир, которая заключалась в попадании в плей-офф.
Газзаев: выступление сборной России на Евро - унижение для всего нашего футбола
Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.
Фото: РИА Новости
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