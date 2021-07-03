— Украина может стать чемпионом Европы. Любая команда, которая вышла в четвертьфинал, может выиграть турнир. И Англия, и Украина сегодня могут выиграть. Тут шансы пятьдесят на пятьдесят: либо одна команда, либо другая, — цитирует Губерниева "СЭ".
Напомним, сегодня на чемпионате Европы определятся участники последнего полуфинального матча. В первой четвертьфинальной встрече встретятся Чехия и Дания, а во втором — Англия и Украина.
В первом полуфинале Евро сыграют Испания и Италия.
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Губерниев: Украина может стать чемпионом Европы
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборная Украины может выиграть Евро.
Фото: Getty Images
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