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Канчельскис: давайте не будем сравнивать Россию и Украину. Когда мы будем играть в четвертьфинале, тогда и поговорим

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал не сравнивать сборные России и Украины по итогам выступлений команд на Евро.
Фото: ФК "Навбахор"
По словам Канчельскиса, сравнивать две национальные команды сейчас бессмысленно.

"Давайте не будем сравнивать Россию и Украину. Когда мы будем выходить из группы и играть в четвертьфинале, тогда и поговорим — в таком случае можно будет что-то там сравнивать. А сейчас что говорить? Можно говорить всё что угодно, поживем — увидим. Сейчас у нас другие задачи, что сравнивать… Надо заниматься своими делами в своем огороде", - сказал Канчельскис.

Напомним, что на Евро-2020 сборная России прекратила выступления после группового раунда. Команда Станислава Черчесова финишировала на четвертом месте в группе B и не вышла в плей-офф. Сборная Украины завершила выступления на Евро на стадии четвертьфинала, проиграв Англии со счетом 0:4.

Источник: Чемпионат

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Теги: Канчельскис Евро-2020 Сборная России Сборная Украины
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