Как сообщает источник, до сих пор ни президент РФС Александр Дюков, ни другое руководство Российского футбольного союза не обсуждало с наставником сборной России итоги Евро-2020. Отмечается, что Черчесову не высказывались ни слова поддержки, ни слова недовольства.
Также сообщается, что РФС будет обсуждать расторжение контракта со Станиславом Черчесовым только после того, как сумеет договориться с кандидатом на замену.
Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Станислав Черчесов стал главным тренером сборной России в 2016 году. Его контракт с РФС рассчитан до окончания чемпионата мира в Катаре в 2022 году.
Ранее в СМИ сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят бывший тренер Германии Йоахим Лев, экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш и наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц.
Источник: Чемпионат
Источник: главный тренер немецкой молодежки может возглавить сборную России
СМИ: РФС и Черчесов не обсуждали расторжение контракта
РФС пока не связывался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на предмет расторжения контракта.
Фото: "Getty Images"
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