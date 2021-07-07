Кураньи, в частности, отметил, что выступление сборной России на Евро-2020 стало серьезным разочарованием, поскольку ранее команда успешно выступила на чемпионате мира. При этом он отказался высказываться о том, стоит ли оставлять Черчесова в должности главного тренера национальной команды.
"Свой уровень он доказал на ЧМ-2018, где Россия показала отличный результат. Но каждый турнир — новая страница. После четвертьфинала чемпионата мира ожидания были высокими, поэтому вылет на групповом этапе — большое разочарование. Естественно, в таких случаях начинается дискуссия о тренере, тут ничего нового нет. Что касается решений, то я не настолько близок к российскому футболу, чтобы давать рецепты", - заявил Кураньи.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России не вышла в плей-офф, набрав три очка и заняв четвертое место в турнирной таблице группы B.
Источник: Спорт-Экспресс
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Кураньи оценил работу Черчесова на посту главного тренера сборной России
Бывший форвард "Динамо" Кевин Кураньи поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС
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