Кураньи отметил, что "Локомотиву" очень повезло сотрудничать с Рангником. По словам экс-игрока "Динамо", Рангник - это один из лучших футбольных менеджеров в мире.
"Лучшее, что мог придумать "Локомотив", — это заключить соглашение с Рангником. И дело не в том, что я играл у него в "Штутгарте" и в "Шальке". Да, он и тренером был крутым, но вообще это и менеджер высочайшего уровня, один из сильнейших в мире, так что московскому клубу очень повезло", - сказал Кураньи.
Напомним, ранее "Локомотив" назначил Рангника руководителем по спорту и развитию клуба. Соглашение московского клуба с 63-летним специалистом будет действовать в течение трех лет.
Источник: Спорт-Экспресс
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Кураньи: заключить соглашение с Рангником - лучшее, что мог придумать "Локомотив"
Экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи высказался о сотрудничестве "Локомотива" с немецким специалистом Ральфом Рангником.
Фото: "Локомотив"
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