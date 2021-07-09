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Орлов: Манчини - тренер при наличии хороших футболистов. Не случайно он в "Зените" отказался от Дзюбы и Шатова

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере сборной Италии Роберто Манчини.
Фото: "Getty Images"
"Манчини - тренер при наличии хороших футболистов. Он увидел "Зенит" и не случайно отказался от Дзюбы и Шатова, поняв, что они не могут играть на европейском уровне. И он хотел нечто создать в "Зените". Он же становился чемпионом в Англии, Италии, он работал. По большому счету, он специалист по сборной команде. Когда у него набор больших игроков, он сейчас очень хорошо и интересно работает", - цитирует Орлова "Р-Спорт".

Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. Его контракт с национальной сборной рассчитан до 2026 года. Итальянцы под руководством Манчини в 36 матчах одержали 27 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

На чемпионате Европы-2020 сборная Италии добралась до финала. В главном матче Евро подопечные Манчини сыграют против сборной Англии. Эта встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в воскресенье, 11 июля. Начало матча - в 22:00 мск. Главным арбитром финального матча будет нидерландский судья Бьорн Кейперс.

Роберто Манчини в России возглавлял "Зенит". В петербургской команде он отработал сезон-2017/2018. "Сине-бело-голубые" заняли 5-е место в РПЛ в том сезоне, а всего под руководством Манчини "Зенит" провел 45 матчей, в которых одержал 22 победы. Также 56-летний специалист занимал пост главного тренера в итальянском "Интере", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае".

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Теги: Орлов Манчини Сборная Италии Зенит
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