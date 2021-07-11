Радимов сообщил, что считает англичан фаворитами финала чемпионата Европы. По его словам, в пользу сборной Англии говорит то, что матч пройдет на "Уэмбли". Также Радимов заявил, что хочет увидеть в финале Евро дополнительное время.
"Фаворитом финала мне видится Англия. Она на этом Евро практически без переездов и снова играет на своем стадионе, который будет практически заполнен. <...> Как болельщику мне хочется, чтобы Евро хоть немного, но еще продлился. Поэтому я за дополнительное время, может, даже серию пенальти. За драматизм в хорошем смысле этих слов. Только вот 0:0 в основное время не хочется", - отметил Радимов.
Финал Евро-2020 Италия - Англия пройдет сегодня, 11 июля. Встреча начнется в 22.00 мск.
Источник: Матч ТВ
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Радимов рассказал, кого считает фаворитом в финальном матче Евро-2020 Италия - Англия
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов поделился мыслями по поводу предстоящего матча между сборными Италии и Англии в финале Евро-2020.
Фото: "Зенит"
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