Фабрегас впервые забил за "Монако"

Испанский полузащитник, этой зимой переехавший из "Челси" во Францию, отметился за "монегасков" результативным ударом в матче "Монако" - "Тулуза" (2:1, идёт второй тайм).Ещё до перерыва забитым мячом в составе "Монако" отметился Александр Головин.