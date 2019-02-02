Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
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15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако22:0002.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Фабрегас впервые забил за "Монако"

Испанский полузащитник, этой зимой переехавший из "Челси" во Францию, отметился за "монегасков" результативным ударом в матче "Монако" - "Тулуза" (2:1, идёт второй тайм).

Ещё до перерыва забитым мячом в составе "Монако" отметился Александр Головин.

Головин вновь забил за "Монако" (видео)

Головин стал первым русским игроком, забившим в Лиге 1 после Сергея Семака
Теги: Монако Головин Фабрегас
Вчера, 23:27
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