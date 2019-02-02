Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако22:0002.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

Новости партнеров

Забитый мяч Головина помог "Монако" победить впервые за 8 матчей

Команда российского хавбека не выигрывала в лиге с 4 декабря. Российский полузащитник оформил первый гол за "монегасков" в Лиге 1

Чемпионат Франции

"Монако" – "Тулуза"

Голы: Головин, 15, Жюльен, 20, Фабрегас, 62

"Монако": Субашич, Сидибе, Бадьяшиль, Жемерсон, Глик, Балло-Туре, Лопеш, Головин (Н'Куду, 77), Фабрегас, Мартинш (Силва, 72), Фалькао (Мораис, 84)

"Тулуза": Рейне, Диаките, Силла, Сёдзи, Жюльен, Сангаре, Гарсия (Жан, 79), Дурмаз (Босток, 71), Доссеви, Исека, Градель

Предупреждения: Балло-Туре, 9, Градель, 45+2, Диаките, 50, Силла, 60, Жемерсон.

Головин стал первым русским игроком, забившим в Лиге 1 после Сергея Семака

Головин вновь забил за "Монако" (видео)
Теги: Монако Головин Фабрегас
Сегодня, 00:01
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9
(2)
#9  anonymous   (Сегодня, 00:30)
  • +1
  •  (1)
online

Головин и Желсон всю команду тащат
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#8  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 00:29)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Yuriah
Победный гол забил Фабрегас .

А никто и не говорил,что Головин победный оформил


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#7  Yuriah  Россия (Сегодня, 00:25)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Победный гол забил Фабрегас .
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#6  mongolor  СПБ (Сегодня, 00:19)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Красавец!
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#5  Дарко Панчев  N (Сегодня, 00:18)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Рубин»
Матч показал, что Монако нисколько не переплачивал ЦСКА. Головин реально стоит 30 миллионов.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#4  Egorysche   (Сегодня, 00:12)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: pfkegjbl 2
Я только не понял, когда его меняли с кем он ругалси или объяснял кому-то что-то?

да вроде ни с кем не ругался, обсуждение рабочих вопрос на сколько я понял
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#3  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 00:11)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Я только не понял, когда его меняли с кем он ругалси или объяснял кому-то что-то?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#2  Lools  Лондон (Сегодня, 00:06)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Вот и вся разница. Новый состав, Желсон Мартинш, Фабрегас и т д без всяких Тилемансов и прочего шлака. И что видим? Головин второй матч подряд лучший игрок матча, при этом сегодня мог делать дубль, попал в штангу и три раза мог ассистировать но подвела кривоногость партнеров. Я представляю как у свинарни горит пердак, просто неепически.
Регистрация: 21.01.2019 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 00:01)
  • +9
  •  (11)
online

а ещё Головин признан лучшим игроком матча, но сообщать об этом этот захудалый портальчик конечно же не будет))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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