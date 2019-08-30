Во Франции вновь остановили матч из-за "гомофобного" баннера

Матч 4-го тура чемпионата Франции, в котором "Метц" принимал на своём поле "ПСЖ", был приостановлен из-за гомофобного баннера фанатов.

фото: эфир телеканала Canal+