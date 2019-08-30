Оскорбления были направлены в адрес французской лиги (LFP) и столичного клуба.
"LFP, "ПСЖ", позвольте мне спеть вам, идите в ..., меня не покажут по телевизору, потому что мои слова недостаточно весёлые (другой перевод – гомосексуальные - прим. Rusfootball).
Как и в матче "Ницца" – "Марсель", фанаты вновь обыгрывали созвучие слов "гей" и "весёлый, радостный" во французском языке. Любопытно, что, несмотря на ироничное содержание баннера в адрес в том числе телевидения, Canal+ продемонстрировал его в прямом эфире.
Отметим, что матч был возобновлен через несколько минут. "ПСЖ" одержал выездную победу со счётом 2:0.
Во Франции вновь остановили матч из-за "гомофобного" баннера
Матч 4-го тура чемпионата Франции, в котором "Метц" принимал на своём поле "ПСЖ", был приостановлен из-за гомофобного баннера фанатов.
фото: эфир телеканала Canal+
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