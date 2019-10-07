"Бавария" и Федерация футбола Франции конфликтуют из-за Лукаса Эрнандеса

"Бавария" и Федерация футбола Франции имеют обоюдные претензии друг к другу из-за защитника Лукаса Эрнандеса.Футболист был вызван в расположение сборной Франции для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Исландией (11 октября, на выезде) и Турцией (14 октября, дома), однако "Бавария" проинформировала французскую сторону о том, что Эрнандес не поедет в сборную из-за травмы колена. В ответ Федерация футбола Франции выступила с заявлением, в котором призвала "Баварию" отпустить игрока в расположение сборной, чтобы там Лукас был обследован врачами.Примечательно и то, что на днях главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в интервью заявил, что Эрнандес был бы готов сыграть и на одной ноге, что не понравилось председателю правления "Баварии" Карлу-Хайнцу Румменигге."Меня раздражает поведение Федерации футбола Франции. Лукас не смог сыграть против "Тоттенхэма" и "Хоффенхайма". Заявление Дидье Дешама о том, что Лукас Эрнандес будет готов сыграть "на одной ноге", нас удивило.Из четырех вызванных в сборную игроков мы отправили туда здоровых Павара, Комана и Толиссо. Но в ситуации с Эрнандесом я ожидал от Федерации футбола Франции большего понимания, тут есть риски. Например, Немецкий футбольный союз в аналогичной ситуации пошел навстречу клубам, за которые играют Тони Кроос, Йонас Хектор и другие", - цитирует Румменигге твиттер Bayern & Germany.