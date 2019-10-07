» » "Бавария" и Федерация футбола Франции конфликтуют из-за Лукаса Эрнандеса

"Бавария" и Федерация футбола Франции конфликтуют из-за Лукаса Эрнандеса

"Бавария" и Федерация футбола Франции имеют обоюдные претензии друг к другу из-за защитника Лукаса Эрнандеса.

Футболист был вызван в расположение сборной Франции для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Исландией (11 октября, на выезде) и Турцией (14 октября, дома), однако "Бавария" проинформировала французскую сторону о том, что Эрнандес не поедет в сборную из-за травмы колена. В ответ Федерация футбола Франции выступила с заявлением, в котором призвала "Баварию" отпустить игрока в расположение сборной, чтобы там Лукас был обследован врачами.

Примечательно и то, что на днях главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в интервью заявил, что Эрнандес был бы готов сыграть и на одной ноге, что не понравилось председателю правления "Баварии" Карлу-Хайнцу Румменигге.

"Меня раздражает поведение Федерации футбола Франции. Лукас не смог сыграть против "Тоттенхэма" и "Хоффенхайма". Заявление Дидье Дешама о том, что Лукас Эрнандес будет готов сыграть "на одной ноге", нас удивило.

Из четырех вызванных в сборную игроков мы отправили туда здоровых Павара, Комана и Толиссо. Но в ситуации с Эрнандесом я ожидал от Федерации футбола Франции большего понимания, тут есть риски. Например, Немецкий футбольный союз в аналогичной ситуации пошел навстречу клубам, за которые играют Тони Кроос, Йонас Хектор и другие", - цитирует Румменигге твиттер Bayern & Germany.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Эрнандес Бавария Бундеслига Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Рэшфорд: фанаты "МЮ" заслуживают лучшего
Крал это нечто. Как и защитники ЦСКА. Сборная неудачников 12 тура 1
Мамаев: в "Ростове" такая атмосфера, что я в шоке, если честно
Егоров: в матче "Уфа" - "Ахмат" нужно было назначить пенальти в ворота грозненцев. Арбитр ошибся
Кирьяков: для Тедеско работа в "Спартаке" - это вызов 4
Д. Комбаров рассказал, почему стал реже общаться с Хабибом
"Бавария" и Федерация футбола Франции конфликтуют из-за Лукаса Эрнандеса
Егоров: официально заявляю: VAR не применялся при удалении Кайо 2
Жена Икарди: "Интеру" не хватало Мауро в матче с "Ювентусом"
Президент "Лиона" не исключил отставку Силвиньо
Роналду после победы над "Интером": прекрасное чувство - снова возглавить таблицу!
"Краснодар" просматривал Комличенко в матче с "Викторией Пльзень"
Хусаинов: судейство Мешкова не соответствовало уровню игры «Краснодара» и «Спартака» 4
На матче Россия — Шотландия будет работать датская бригада арбитров
Фернандеш: так и не приспособился к холоду в России, зато открыл для себя гречневую кашу
Goal составил символическую сборную Ла Лиги 2010-х годов, в которую вошли игроки только трех клубов 1
Слуцкий — Тошичу: за 20 евро каждый из вас может стать круче сэра Алекса Фергюсона 1
Наставник "Балтики" Евгений Калешин рассказал, что ненавидит полученную премию "тренер месяца"
Пике обвиняют в умышленном получении желтой карточки для "обнуления" перед эль-класико 1
По два игрока "Ростова", "Зенита" и "Локомотива" — в сборной 12-го тура РПЛ по версии InStat 3
Дмитрий Тарасов поздравил Владимира Путина с днем рождения собственным мемом 7
Сборная Италии представила форму зеленого цвета
"Пойдем любого игрока побьем". Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича 6
Полученная Салахом травма в матче с "Лестером" оказалось несерьезной
Станислав Черчесов: Соболев и Чистяков — члены сборной России, а не вызванные по просьбам трудящихся 4
Дмитрий Чистяков: знаю ли партнёров по сборной в лицо? Конечно. Футбол смотрю
Александр Соболев: каждый хочет попасть в сборную, но я не ожидал, что это может произойти 3
Зелимхан Бакаев: сосредоточен только на сборной, о "Спартаке" пока не думаю
Экс-вратарь "МЮ" и "Эвертона" Тим Ховард завершил карьеру
Сборная России проводит восстанавливающую тренировку в Новогорске
Все новости