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Тухель прокомментировал слухи о своем возможном назначении главным тренером "Баварии"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Баварию".

"Нет, мне это не интересно. Я тренер "ПСЖ", у меня контракт, который действует еще в следующем сезоне. Прямо сейчас не могу думать о другой команде", — сказал Тухель на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Брюгге".

Ранее немецкая пресса сообщала, что представители мюнхенского клуба выходили на связь с главным тренером "ПСЖ", и тот попросил подождать окончания сезона.

Должность главного тренера "Баварии" стала вакантной, когда после разгромного поражения со счетом 1:5 от "Айнтрахта" в отставку подал Нико Ковач.

Sport24.ru


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Теги: Тухель ПСЖ Лига 1 Бавария Бундеслига
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