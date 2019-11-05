Тухель прокомментировал слухи о своем возможном назначении главным тренером "Баварии"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Баварию"."Нет, мне это не интересно. Я тренер "ПСЖ", у меня контракт, который действует еще в следующем сезоне. Прямо сейчас не могу думать о другой команде", — сказал Тухель на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Брюгге".Ранее немецкая пресса сообщала, что представители мюнхенского клуба выходили на связь с главным тренером "ПСЖ", и тот попросил подождать окончания сезона.Должность главного тренера "Баварии" стала вакантной, когда после разгромного поражения со счетом 1:5 от "Айнтрахта" в отставку подал Нико Ковач.