Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом из Бразилии

Мать футболиста "ПСЖ" Неймара Надин Гонсалвес в своём Instagram объявила об отношениях с бразильским киберспортсменом Тиаго Рамосом.

Фото: Instagram

22-летний Тиаго Рамос принимает участие в игре Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.



"Будь счастлива, мама. Люблю тебя", – написал Неймар в комментариях к записи.



Отец футболиста Неймар-старший является агентом и менеджером 28-летнего бразильского футболиста.



Родители Неймара развелись в 2008-м году, но с тех пор футболист регулярно поддерживал контакт со своей матерью.



Напомним, что Неймар является самым дорогим трансфером в истории футбола. В 2017-м году "ПСЖ" заплатил за его переход из "Барселоны" 222 миллиона евро.



В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и 10 результативных передач в 22-х матчах за парижский клуб во всех турнирах.