22-летний Тиаго Рамос принимает участие в игре Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.
"Будь счастлива, мама. Люблю тебя", – написал Неймар в комментариях к записи.
Отец футболиста Неймар-старший является агентом и менеджером 28-летнего бразильского футболиста.
Родители Неймара развелись в 2008-м году, но с тех пор футболист регулярно поддерживал контакт со своей матерью.
Напомним, что Неймар является самым дорогим трансфером в истории футбола. В 2017-м году "ПСЖ" заплатил за его переход из "Барселоны" 222 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и 10 результативных передач в 22-х матчах за парижский клуб во всех турнирах.
Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом из Бразилии
Мать футболиста "ПСЖ" Неймара Надин Гонсалвес в своём Instagram объявила об отношениях с бразильским киберспортсменом Тиаго Рамосом.
Фото: Instagram
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