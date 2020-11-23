"Саню я хорошо знаю. Он большой молодец, на самом деле. Выделяется! Видно, что в команде он уже лидер и всех ведет за собой.
Приятно на это смотреть, учитывая, что уровень "Монако" реально высокий", - цитирует Митрюшкина Sport24.
Напомним, что Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. В прошедшем сезоне россиянин принял участие в 25 матчах, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. На данный момент хавбек восстанавливается от травмы.
Митрюшкин: Головин уже лидер "Монако"
Вратарь "Фортуны" Антон Митрюшкин, проходивший минувшим летом просмотр в "Монако", рассказал о роли во французской команде полузащитника Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
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