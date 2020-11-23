Митрюшкин: Головин уже лидер "Монако"

Вратарь "Фортуны" Антон Митрюшкин, проходивший минувшим летом просмотр в "Монако", рассказал о роли во французской команде полузащитника Александра Головина.

Фото: ФК "Монако"