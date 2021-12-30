"ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас ещё есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - цитирует представителей агентства "Metaratings".
Ранее сообщалось, что Языджи входит в сферу интересов ЦСКА. Кроме "армейцев" в числе претендентов на футболиста называют "Ньюкасл" и "Галатасарай".
Языджи провел 15 матчей в Лиге 1 в этом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он играет за "Лилль" с 2019-го года. До этого футболист выступал за "Трабзонспор". Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего полузащитника в 15 млн евро.
Представители Языджи из "Лилля": ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, мы не исключаем переезд в Россию
В агентстве Asportsmanagement, которое представляет интересы форварда "Лилля" Юссуфа Языджи, прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к футболисту.
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