"К началу чемпионата Франции Доннарумма в любом случае вернется в "ПСЖ". Но в подготовительный период Матвей, надеюсь, успеет сыграть несколько матчей. Это поможет ему получить игровую практику. На стороне Доннаруммы большое количество матчей в чемпионатах Италии и Франции, а также за сборную в международных турнирах. Это очень серьезный опыт, которого пока нет у Матвея", - заявил Кафанов.
Французский "ПСЖ" объявил о подписании голкипера сборной России Матвея Сафонова. Игрок заключил с парижским клубом контракт до лета 2029-го года. Сумма сделки, по версии прессы, составляет 20 миллионов евро. Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". В прошлом сезоне в составе "быков" он провел все 30 матчей в РПЛ. На счету вратаря 11 матчей без пропущенных голов.
Итальянец Джанлуиджи Доннарумма выступает во Франции с лета 2021-го года. "ПСЖ" подписал его из "Милана" на правах свободного агента. Летом 2024-го года Доннарумма примет участие в Чемпионате Европы, где в составе сборной Италии на групповом этапе сыграет с командами Албании, Испании и Хорватии.
Источник: "СЭ"
Кафанов: на стороне Доннаруммы большое количество матчей в чемпионатах Италии и Франции - то, чего нет у Сафонова
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил шансы экс-голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова выиграть конкуренцию в "ПСЖ" у итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.
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