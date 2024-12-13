"Сейчас уже можно сказать, что Матвей полностью освоился в клубе. В команде два равноценных вратаря: на Матвея рассчитывают так же, как на Доннарумму. В тех матчах, где соперник прессингует французский клуб у его штрафной и при розыгрыше от ворот, предпочтение тренеры отдают именно Матвею. В последнем матче было понятно, что соперник не будет прессинговать, отдаст половину поля французам, поэтому выбор пал на итальянца", - приводит слова Кафанова "Советский спорт".
Матвей Сафонов был куплен французским "ПСЖ" у футбольного клуба "Краснодар" в июне 2024 года за 20 млн евро. Срок контракта, которые друг с другом заключили 25-летний вратарь и футбольным клуб, рассчитан до конца сезона-2028/29. После перехода россиянин в составе парижан в общей сложности принял участие в 6 официальных матчах, в которых оформил 3 "сухаря" и всего пропустил 3 гола.
Основным конкурентом Сафонова за место в воротах "ПСЖ" является итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который выступает в клубе с июля 2021 года, а срок его контракта истекает 30 июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний вратарь в составе чемпионов Франции в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых оформил 4 "сухаря" и всего пропустил 14 голов.
Кафанов объяснил логику тренеров "ПСЖ" при выборе между Сафоновым и Доннаруммой
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, по какому принципу тренеры французского "ПСЖ" принимают выбор о том, кто будет защищать ворота в очередном матче.
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