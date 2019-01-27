Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|...
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
Бавария (Германия)
|Байер
|17:30
|Бавария
|Бавария
|4 - 127.01.19
|Штутгарт
Байер (Германия)
|Байер
|17:30
|Бавария
|Вольфсбург
|0 - 326.01.19
|Байер
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"Бавария" проиграла "Байеру"
Преследующая "Боруссию" команда Нико Ковача не сумела воспользоваться осечкой лидера бундеслиги.
Чемпионат Германии
"Байер" – "Бавария" 3:1
Голы: Бэйли, 52, Фолланд, 63, Аларио, 83 - Горецка, 42
"Байер": Градецки, Вайзер, Венделл, Та, Бендер, Арангис, Хавец (Баумгартлингер, 45+1), Беллараби (Паулиньо, 90+2), Брандт, Фолланд, Бэйли (Аларио, 84)
"Бавария": Ульрайх, Рафинья (Санчес, 79), Алаба, Зюле, Хуммельс, Киммих, Горецка, Родригес (Дэвис, 77), Коман, Мюллер (Гнабри, 74), Левандовски
Предупреждения: Беллараби, 33, Арангис, 34, Киммих, 36, Коман, 52, Венделл, 75
"Боруссия" сегодня сыграла вничью с "Айнтрахтом" (1:1). Отрыв между Дортмундом и "Баварией" составляет 7 очков.
Чемпионат Германии
"Байер" – "Бавария" 3:1
Голы: Бэйли, 52, Фолланд, 63, Аларио, 83 - Горецка, 42
"Байер": Градецки, Вайзер, Венделл, Та, Бендер, Арангис, Хавец (Баумгартлингер, 45+1), Беллараби (Паулиньо, 90+2), Брандт, Фолланд, Бэйли (Аларио, 84)
"Бавария": Ульрайх, Рафинья (Санчес, 79), Алаба, Зюле, Хуммельс, Киммих, Горецка, Родригес (Дэвис, 77), Коман, Мюллер (Гнабри, 74), Левандовски
Предупреждения: Беллараби, 33, Арангис, 34, Киммих, 36, Коман, 52, Венделл, 75
"Боруссия" сегодня сыграла вничью с "Айнтрахтом" (1:1). Отрыв между Дортмундом и "Баварией" составляет 7 очков.
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