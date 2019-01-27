"Бавария" проиграла "Байеру"

Преследующая "Боруссию" команда Нико Ковача не сумела воспользоваться осечкой лидера бундеслиги.Чемпионат ГерманииБэйли, 52, Фолланд, 63, Аларио, 83 - Горецка, 42Градецки, Вайзер, Венделл, Та, Бендер, Арангис, Хавец (Баумгартлингер, 45+1), Беллараби (Паулиньо, 90+2), Брандт, Фолланд, Бэйли (Аларио, 84)Ульрайх, Рафинья (Санчес, 79), Алаба, Зюле, Хуммельс, Киммих, Горецка, Родригес (Дэвис, 77), Коман, Мюллер (Гнабри, 74), ЛевандовскиБеллараби, 33, Арангис, 34, Киммих, 36, Коман, 52, Венделл, 75"Боруссия" сегодня сыграла вничью с "Айнтрахтом" (1:1). Отрыв между Дортмундом и "Баварией" составляет 7 очков.