Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 20 37
...
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
полная таблица

Бавария (Германия)

Байер17:30Бавария
Бавария4 - 127.01.19Штутгарт

Байер (Германия)

Байер17:30Бавария
Вольфсбург0 - 326.01.19Байер

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"Бавария" проиграла "Байеру"

Преследующая "Боруссию" команда Нико Ковача не сумела воспользоваться осечкой лидера бундеслиги.

Чемпионат Германии

"Байер" – "Бавария" 3:1

Голы: Бэйли, 52, Фолланд, 63, Аларио, 83 - Горецка, 42

"Байер": Градецки, Вайзер, Венделл, Та, Бендер, Арангис, Хавец (Баумгартлингер, 45+1), Беллараби (Паулиньо, 90+2), Брандт, Фолланд, Бэйли (Аларио, 84)

"Бавария": Ульрайх, Рафинья (Санчес, 79), Алаба, Зюле, Хуммельс, Киммих, Горецка, Родригес (Дэвис, 77), Коман, Мюллер (Гнабри, 74), Левандовски

Предупреждения: Беллараби, 33, Арангис, 34, Киммих, 36, Коман, 52, Венделл, 75

"Боруссия" сегодня сыграла вничью с "Айнтрахтом" (1:1). Отрыв между Дортмундом и "Баварией" составляет 7 очков.
Теги: Бавария Байер
Сегодня, 19:47
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:56)
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online

Бавария уже не та
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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