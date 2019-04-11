На тренировке "Баварии" произошла драка

Во время тренировки футболистов мюнхенского клуба "Бавария" произошла драка между игроками, сообщает Bild.Как информирует источник, нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман сначала вступили в словесную перепалку, а затем начали драку.Разнимали футболистов Никлас Зюле и Джером Боатенг.При этом главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач не отстранил игроков от тренировки и не отправил их в раздевалку, что удивило некоторых членов команды.