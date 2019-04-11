Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 28 64
2 Боруссия Д 28 63
3 РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 28 48
6 Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм 28 44
8 Вердер 28 43
9 Байер 28 42
10 Фортуна 28 37
11 Герта 28 35
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 28 26
15 Аугсбург 28 25
16 Штутгарт 28 21
17 Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 28 14
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На тренировке "Баварии" произошла драка

Во время тренировки футболистов мюнхенского клуба "Бавария" произошла драка между игроками, сообщает Bild.

Как информирует источник, нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман сначала вступили в словесную перепалку, а затем начали драку.

Разнимали футболистов Никлас Зюле и Джером Боатенг.

При этом главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач не отстранил игроков от тренировки и не отправил их в раздевалку, что удивило некоторых членов команды.

"Газета.ру"
Теги: Бавария
Сегодня, 18:34
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(3)
#1  Daniel Amokachi   (Сегодня, 19:11)
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  •  (2)

Для Баварии обычное дело. Там постоянно это происходит.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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