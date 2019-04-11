На тренировке "Баварии" произошла драка

Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Ф
|28
|52
|5
|Боруссия М
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер
|28
|43
|9
|Байер
|28
|42
|10
|Фортуна
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке 04
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:51
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (6)
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (6)
17:30
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (7)
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (7)
16:49
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге
13:32
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
13:20
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (12)
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (12)
11:14
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (42)
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (42)
10:18
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (8)
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (8)
09:52
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (14)
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (14)
На тренировке "Баварии" произошла драка
Во время тренировки футболистов мюнхенского клуба "Бавария" произошла драка между игроками, сообщает Bild.
Как информирует источник, нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман сначала вступили в словесную перепалку, а затем начали драку.
Разнимали футболистов Никлас Зюле и Джером Боатенг.
При этом главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач не отстранил игроков от тренировки и не отправил их в раздевалку, что удивило некоторых членов команды.
"Газета.ру"
Как информирует источник, нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман сначала вступили в словесную перепалку, а затем начали драку.
Разнимали футболистов Никлас Зюле и Джером Боатенг.
При этом главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач не отстранил игроков от тренировки и не отправил их в раздевалку, что удивило некоторых членов команды.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.