Роберт Левандовски может продлить контракт с "Баварией"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может подписать с мюнхенским клубом новый контракт, сообщает Kicker. Сам игрок готов остаться в "Баварии".Текущий контракт поляка с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Левандовски провел 46 матчей за "Баварию", забил 38 голов и отдал 7 результативных передач.