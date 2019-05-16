Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Боруссия М
Байер
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Ганновер 96
Нюрнберг
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 33 75
2 Боруссия Д 33 73
3 РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия М 33 55
5 Байер 33 55
6 Айнтрахт Ф 33 54
7 Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм 33 51
9 Вердер 33 50
10 Герта 33 43
11 Фортуна 33 41
12 Майнц 33 40
13 Фрайбург 33 33
14 Аугсбург 33 32
15 Шальке 04 33 32
16 Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 33 21
18 Нюрнберг 33 19
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Роберт Левандовски может продлить контракт с "Баварией"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может подписать с мюнхенским клубом новый контракт, сообщает Kicker. Сам игрок готов остаться в "Баварии".

Текущий контракт поляка с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Левандовски провел 46 матчей за "Баварию", забил 38 голов и отдал 7 результативных передач.
Теги: Левандовски Бавария
Сегодня, 14:50
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