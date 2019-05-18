"Бавария" - 29-кратный чемпион Германии!

"Бавария" стала чемпионом Германии в сезоне-2018/19. Мюнхенцы в заключительном туре разгромили "Айнтрахт" и не позволили обойти себя "Боруссии" из Дортмунда.На счету "Баварии" 29 титулов чемпиона страны.Чемпионат Германии34-й тур"Бавария" - "Айнтрахт" - 5:1 (1:0)Голы: Коман, 4 (1:0). Алле, 50 (1:1). Алаба, 53 (2:1). Ренату Санчеш, 58 (3:1). Рибери, 72 (4:1). Роббен, 78 (5:1)."Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри (Роббен, 67), Коман (Рибери, 61), Горецка (Ренату Санчеш, 37), Левандовски."Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, де Гузман (Алле, 46), Фернандеш, Хасебе, Костич, Гачинович, Ребич (Торро, 64), Йович.Предупреждения: Хинтереггер, 36. Хасебе, 51. Тиагу Алькантара, 69. Рибери, 73.