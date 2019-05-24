Ковач: последние годы показали, что в финале Кубка Германии не бывает фаворитов

Наставник "Баварии" поделился ожиданиями от финала Кубка Германии, в котором Звезде юга будет противостоять "РБ Лейпциг":

- Конечно, мы летим в Берлин, чтобы победить. Хотим оформить дубль! "Лейпциг" — сложнейший соперник из всех, кого могли получить. Последние годы показали, что в финале Кубка не бывает фаворитов, - приводит слова тренера официальный сайт мюнхенского клуба.

Матч "РБ Лейпциг" — "Бавария" состоится завтра, 25 мая, начало встречи в 21:00 по московскому времени.
Теги: Бавария РБ Лейпциг
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