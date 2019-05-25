"Бавария" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии

В финальном матче Кубка Германии "Бавария" одержала победу над "Лейпцигом".

Кубок Германии

Финал

"РБ Лейпциг" – "Бавария" 0:3

Голы: Левандовски, 29, Коман, 78, Левандовски, 85.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате (Хайдара, 82), Хальстенберг, Клостерманн, Орбан (Юпамекано, 70), Забитцер, Адамс (Лаймер, 65), Форсберг, Кампль, Поульсен, Вернер.

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Гнабри (Роббен, 73), Алькантара, Мартинес (Толиссо, 65), Коман (Рибери, 87), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Юпамекано, 82, Левандовски, 86.
Теги: Бавария РБ Лейпциг
Вчера, 22:57
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