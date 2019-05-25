Нико Ковач: "Бавария" как следует отпразднует победу в Кубке Германии

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подвел итоги финального матча Кубка Германии с "РБ Лейпциг" (3:0)."Лейпциг" оказался тяжелым соперником. Они провели очень хороший второй круг. Это было особенно заметно в первые 30 минут. Нойер дважды оставлял нас в игре. Однако в целом мы одержали заслуженную победу. "Бавария" сегодня определенно будет праздновать как следует. Сегодня мы сами вознаградили себя за нашу работу", - цитирует Ковача пресс-служба клуба.