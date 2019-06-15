Хуммельс близок в возвращению в "Боруссию"

Как сообщает Sky Sport Germany, появившаяся ранее в СМИ информация о грядущем переходе защитника "Баварии" Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию", имеет под собой почву.

По сведениям источника, переговоры находятся в продвинутой стадии. Сумма трансфера должна составить около 30 миллионов евро.

30-летний Хуммельс всю карьеру провёл в "Баварии" и "Боруссии". Будучи воспитанником мюнхенцев, он начал выступать за Дортмунд в 2008 году, но через 8 лет вернулся в "Баварию".
Теги: Хуммельс Бавария Боруссия Д
Вчера, 23:50
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