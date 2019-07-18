Тиаго Алькантара: я против VAR

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тиаго Алькантара выразил своё отношение к системе видеоповторов:



- Я полностью против VAR. Я футбольный романтик, и мне нравится эта изюминка. Без нее у нас не было бы легендарных эпизодов, которые существовали на протяжении всей истории футбола. Думаю, [VAR] дает немного больше справедливости, но отнимает дух игры.



В первый раз, когда собираетесь [с одноклубниками] отпраздновать гол, ведете себя немного сдержанно, потому что сначала смотрите, засчитал ли судья гол или положил руку на ухо. Футбол теряет немного грации, - приводит слова футболиста As.