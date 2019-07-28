Ули Хёнесс уйдёт из "Баварии" после 40 лет в клубе

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс, которому в январе будущего года исполнится 68 лет, принял решение покинуть свой пост и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы, запланированные на ноябрь 2019 года, сообщает немецкое издание Bild.По сведениям источника, новым президентом "Баварии" станет Герберт Хайнер – бывший генеральный директор фирмы аdidas, являющийся также председателем наблюдательного совета мюнхенского клуба. Хайнер и Хёнесс знакомы друг с другом более 20 лет.Хёнесс выступал за "Баварию" на позиции полузащитника с 1970 по 1979 год. По окончании игровой карьеры в 27 лет, он стал функционером клуба в 1979 году, став самым молодым менеджером Бундеслиги. C 2009 по 2014 год Хёнесс занимал должность президента команды, а в марте 2016 года снова был назначен на этот пост. За 40 лет под его руководством мюнхенцы 16 раз становились чемпионом Германии, дважды выиграли Лигу чемпионов и один раз Кубок УЕФА.