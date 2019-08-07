В "Байере" обещают, что отпустят Хавертца в тот клуб, в который он сам захочет перейти

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что клуб позволит своему полузащитнику Каю Хавертцу самому решать, где он продолжит карьеру. 20-летний хавбек провел великолепный сезон и был признан по итогам опроса издания Kicker лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2018/19.Контракт хавбека с "аптекарями" рассчитан до 2022 года, но мало кто сомневается, что в скором времени игрок перейдет в один из топ-клубов Европы, при условии, что Кай не остановится в своем развитии."Пока Кай остается в "Байере" и снова проведет за нас классный сезон. Если в какой-то момент он и уйдет, то уйдет в тот клуб, за который захочет играть.У нас хорошие отношения с Каем и его семьей. Хавертц сам решит, когда и куда он уйдет", — цитирует Феллера Sport Bild.