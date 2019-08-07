» » В "Байере" обещают, что отпустят Хавертца в тот клуб, в который он сам захочет перейти

В "Байере" обещают, что отпустят Хавертца в тот клуб, в который он сам захочет перейти

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что клуб позволит своему полузащитнику Каю Хавертцу самому решать, где он продолжит карьеру. 20-летний хавбек провел великолепный сезон и был признан по итогам опроса издания Kicker лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2018/19.

Контракт хавбека с "аптекарями" рассчитан до 2022 года, но мало кто сомневается, что в скором времени игрок перейдет в один из топ-клубов Европы, при условии, что Кай не остановится в своем развитии.

"Пока Кай остается в "Байере" и снова проведет за нас классный сезон. Если в какой-то момент он и уйдет, то уйдет в тот клуб, за который захочет играть.

У нас хорошие отношения с Каем и его семьей. Хавертц сам решит, когда и куда он уйдет", — цитирует Феллера Sport Bild.

Sport24

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Хавертц Байер Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Экс-игрок "Зенита" Евсеев перешел в "Ротор"
Селекционер Аверьянов – об уходе из "Спартака": проверяйте информацию. Я работник клуба
"Динамо" предлагает 10 млн евро за нападающего "Генка" 3
"Фейеноорд" арендует у "Ромы" Карсдорпа
"Арсенал" согласовал условия личного контракта с защитником "Ювентуса" Ругани
В "Байере" обещают, что отпустят Хавертца в тот клуб, в который он сам захочет перейти
Сеск Фабрегас: удивлен разговорами о лишнем весе Азара 1
Андрей Червиченко: шансы "Краснодара" пройти "Порту" - 20%, "Спартак" сыграет с "Туном" так, как звезды сойдутся 7
"МЮ" приостановил переговоры по трансферу Эриксена
Муравьев обжаловал решение суда об отказе в взыскании более 2 млн с "Динамо"
"Галатасарай" намерен арендовать у "Челси" Бакайоко
Стала известна зарплата Руни в "Дерби Каунти" 1
Люк Шоу рассказал о реакции игроков "МЮ" на неудачный результат сезона-2018/19
Пике призвал Неймара рассказать о желании вернуться в "Барселону"
Глава "Шальке" на 3 месяца приостановил свою деятельность в клубе после обвинений в расизме 2
Дани Алвес хочет выступить на чемпионате мира - 2022
Экс-игрок сборной Англии: я курил марихуану, а тренер помогал мне обманывать допинг-офицеров 2
Голкипер сборной Мексики Очоа перешел в "Америку"
"Краснодар" может пройти "Порту". Но надо исправить ошибки 7
Жерар Пике: ни один клуб в мире не играет под таким большим давлением, как "Барселона" 1
Агент Малкома: на матче с "Краснодаром" не было никакого расизма 11
"Борнмут" арендовал нападающего "Ливерпуля" Харри Уилсона
Лотар Маттеус: "Реалу" нужно меняться, потому что меняется футбол
Озил может перейти в "Ди Си Юнайтед"
Хакеры взломали страницу Верратти и лайкнули чужой комментарий "Вратари "ПСЖ" - куски говна" 3
Мануэл Фернандеш покинет Россию 1
Лучший игрок ЧМ-2010 Форлан объявил о завершении карьеры
Хави высказался о судействе в матче азиатской Лиги чемпионов
Фабрегас рассказал о желании сыграть в Аргентине
Сергей Семак - о стадионе "Смена": созданы идеальные условия, чтобы прогрессировать молодежи
Все новости