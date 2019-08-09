Полузащитник "Интера" Иван Перишич близок к переходу в "Баварию"

Полузащитник "Интера"близок к переходу в "Баварию". "Бавария" согласовала с миланцами годичную аренду с опцией выкупа за 30 миллионов евро. Теперь стороны дожидаются ответа самого Перишича.На его приобретении настоял главный тренер команды Нико Ковач. Он ценит бойцовский дух и характер своего соотечественника. "Бавария" контактировала с представителями Перишича еще до варианта с Лероем Сане.