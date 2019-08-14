Иван Перишич: Лигу чемпионов постоянно выигрывают хорваты

Новичок "Баварии" Иван Перишич заявил, что для успеха в Лиге чемпионов командам необходимы хорватские футболисты."В последние семь-восемь лет Лигу чемпионов постоянно выигрывают хорваты. Когда «Бавария» последний раз побеждала в этом турнире, в составе тоже был хорватский игрок. Надеюсь, со мной будет то же самое", — сказал Перишич на презентации в новом клубе.