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Иван Перишич: Лигу чемпионов постоянно выигрывают хорваты

Новичок "Баварии" Иван Перишич заявил, что для успеха в Лиге чемпионов командам необходимы хорватские футболисты.

"В последние семь-восемь лет Лигу чемпионов постоянно выигрывают хорваты. Когда «Бавария» последний раз побеждала в этом турнире, в составе тоже был хорватский игрок. Надеюсь, со мной будет то же самое", — сказал Перишич на презентации в новом клубе.

Sport24.ru


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Теги: Перишич Бавария Бундеслига
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