"Бавария" не смогла обыграть "Герту"

Польский нападающий Роберт Левандовски открыл счёт на 24-й минуте, став первым футболистом, забившим в пяти подряд матчах открытия Бундеслиги. Но берлинцы ещё до перерыва ответили двумя голами за две минуты.
После перерыва мюнхенцы смогли лишь сравнять счёт - дубль с пенальти, назначенного после просмотра видеоповтора, оформил Левандовски.
Чемпионат Германии
1 тур
1 тур
"Бавария" - "Герта" - 2:2
Голы: Левандовски, 24, Лукебакио, 36, Груич, 38, Левандовски, 60 (пен.)
Бавария: Нойер, Павар, Киммих, Зюле, Алаба, Толиссо, Алькантара, Гнабри (Дэвис, 87), Мюллер (Саншеш, 85), Коман, Левандовски
Герта: Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Клюнтер, Леки, Груич, Дарида, Лукебакио (Зельке, 68), Дуда (Шелбред, 78), Ибишевич (Эшвайн, 63)
Предупреждения: Дарида, 17, Груич, 58, Мюллер, 71, Павар, 75, Левандовски, 76, Груйич, 90+2, Миттельштадт, 90+2