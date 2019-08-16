"Бавария" не смогла обыграть "Герту"

Чемпионат Германии



1 тур

Бессменный чемпион Германии "Бавария" открыла сезон Бундеслиги 2019/20 неудачным матчем против "Герты" (2:2).Польский нападающий Роберт Левандовски открыл счёт на 24-й минуте, став первым футболистом, забившим в пяти подряд матчах открытия Бундеслиги. Но берлинцы ещё до перерыва ответили двумя голами за две минуты.После перерыва мюнхенцы смогли лишь сравнять счёт - дубль с пенальти, назначенного после просмотра видеоповтора, оформил Левандовски.: Левандовски, 24, Лукебакио, 36, Груич, 38, Левандовски, 60 (пен.): Нойер, Павар, Киммих, Зюле, Алаба, Толиссо, Алькантара, Гнабри (Дэвис, 87), Мюллер (Саншеш, 85), Коман, Левандовски: Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Клюнтер, Леки, Груич, Дарида, Лукебакио (Зельке, 68), Дуда (Шелбред, 78), Ибишевич (Эшвайн, 63): Дарида, 17, Груич, 58, Мюллер, 71, Павар, 75, Левандовски, 76, Груйич, 90+2, Миттельштадт, 90+2