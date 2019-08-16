Президент "Баварии" рассказал о доходах клуба

Ули Хенесс, занимающий пост президента немецкой "Баварии", рассказал о доходах клуба, передает Bild."Отставание "Баварии" по доходам от "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне – €200 млн", — заявил функционер."Возможно, однажды в Бундеслигу придут крупные компании, которые предоставляют телевизионный контент своим пользователям. Когда они откроют для себя футбол, тогда мы поговорим о разных суммах. Полмиллиарда, миллиард – не имеет значения. Тогда мы могли бы достичь величин, которые мы еще не можем представить сегодня", — добавил менеджер.