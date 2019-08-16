Ули Хенесс, занимающий пост президента немецкой "Баварии", рассказал о доходах клуба, передает Bild.
"Отставание "Баварии" по доходам от "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне – €200 млн", — заявил функционер.
"Возможно, однажды в Бундеслигу придут крупные компании, которые предоставляют телевизионный контент своим пользователям. Когда они откроют для себя футбол, тогда мы поговорим о разных суммах. Полмиллиарда, миллиард – не имеет значения. Тогда мы могли бы достичь величин, которые мы еще не можем представить сегодня", — добавил менеджер.
"Газета.ру"
Президент "Баварии" рассказал о доходах клуба
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